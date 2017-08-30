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Судебные приставы арестовали спорткар жителя Екатеринбурга за долг в 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Судебные приставы изъяли у жителя Екатеринбурга автомобиль Porsche 911 Carrera, спрятанный в детском лагере под Каменском-Уральским. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Екатеринбуржец задолжал физическому лицу порядка 1,5 млн руб. На расчетные счета должника, находящихся в банке или иной кредитной организации, а также на имеющийся у него автомобиль марки Porsche 911 Carrera наложен запрет на регистрационные действия. Однако, со слов должника, автомобиль находился в угоне. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.



Обнаружил авто сторож детского лагеря под городом Каменском-Уральским. Он сообщил сотрудникам полиции о странном транспортном средстве, обтянутом брезентом неподалеку от охраняемого объекта. В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что данный автомобиль принадлежит должнику.



«Машину доставили в отдел полиции № 1 Екатеринбурга. В отношении должника отделом полиции будет проведена проверка по факту ложного доноса. Судебными приставами Чкаловского районного отдела составлен акт описи и ареста элитного авто, и на время следствия автомобиль оставлен на ответственное хранение сотрудникам полиции, дабы машина не исчезла вновь. В случае неоплаты задолженности в установленные сроки спорткар будет передан на торги», — сообщили в ФССП.

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