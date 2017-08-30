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По результатам I полугодия чистый убыток девелопера «ПИК» по МСФО достиг 2,51 млрд рублей
30 август 2017 (14:14)
УрБК, Москва, 30.08.2017. В I полугодии 2017 года чистый убыток ГК ПИК по МФСО составил 2,51 млрд руб., пишет агентство RNS со ссылкой на отчет компании.
За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 1,66 млрд руб.
Отметим, что выручка компании за год увеличилась в 2,1 раза — до 41,47 млрд руб. по итогам I полугодия 2017 года. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 8,87 млрд руб., это на 60,6% больше, чем за I полугодие прошлого года.
Напомним, в начале лета стало известно о планах ГК ПИК зайти на рынок Екатеринбурга. Девелопер намерен освоить территорию бывшего завода «Уралпластик» недалеко от Железнодорожного вокзала. Планируется, что площадь застройки составит 27 гектаров, на ней возведут жилые дома разной этажность для 10 тыс. человек.
За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 1,66 млрд руб.
Отметим, что выручка компании за год увеличилась в 2,1 раза — до 41,47 млрд руб. по итогам I полугодия 2017 года. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 8,87 млрд руб., это на 60,6% больше, чем за I полугодие прошлого года.
Напомним, в начале лета стало известно о планах ГК ПИК зайти на рынок Екатеринбурга. Девелопер намерен освоить территорию бывшего завода «Уралпластик» недалеко от Железнодорожного вокзала. Планируется, что площадь застройки составит 27 гектаров, на ней возведут жилые дома разной этажность для 10 тыс. человек.
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