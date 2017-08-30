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На реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска выделят 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Реконструкция очистных сооружений Среднеуральска начнется в 2018 году. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, передает департамент информационной политики региона.



«Строительство новых мощностей позволит, во-первых, довести до нормативных показателей качество стоков, которые город сбрасывает в водоем водохозяйственного значения, во-вторых — подключить к централизованной системе водоочистки дома частного сектора и, наконец, обеспечить Среднеуральску возможность дальнейшего развития и перспективной застройки», — отметил Н. Смирнов.



Проект на строительство нового объекта водоочистки, подчеркнул глава МинЖКХ, муниципалитетом уже подготовлен, и его реализация включена в региональную госпрограмму развития ЖКХ на 2018 год. Строительство будет финансироваться за счет областного и местного бюджетов. Субсидия из региональной казны на реконструкцию сооружений составит 150 млн руб. Такая же сумма на софинансирование строительства будет выделена из местного бюджета.



Отметим, что 29 августа заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев предупредил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Среднеуральске из-за устаревших очистных сооружений.

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