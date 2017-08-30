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В Екатеринбурге пройдет международный форум по вопросам ИТ в бизнесе
30 август 2017 (13:31)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. 7 сентября 2017 года в Екатеринбурге пройдет Международный гранд форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» (или BIT-2017).
Как отмечает организатор мероприятия — специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group, участвовать в мероприятии может каждый, чья профессия или жизненные интересы связаны с инфокоммуникационными технологиями.
Спикеры форума расскажут, как правильно внедрить CRM в отделе продаж, как проектировать систему хранения данных, сравнят сертификацию ЦОД и UI Tier III, поделятся опытом в построении производственных систем и многое другое. С полным списком выступлений можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте. Есть возможность посетить мероприятие бесплатно. Подробнее — в «Условиях участия».
Как отмечает организатор мероприятия — специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group, участвовать в мероприятии может каждый, чья профессия или жизненные интересы связаны с инфокоммуникационными технологиями.
Спикеры форума расскажут, как правильно внедрить CRM в отделе продаж, как проектировать систему хранения данных, сравнят сертификацию ЦОД и UI Tier III, поделятся опытом в построении производственных систем и многое другое. С полным списком выступлений можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте. Есть возможность посетить мероприятие бесплатно. Подробнее — в «Условиях участия».
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