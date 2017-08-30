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Гостем боксерского турнира РМК в Челябинске станет Рой Джонс младший

Исполнительный директор компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов сообщил о планах Роя Джонса младшего посетить большой вечер профессионального бокса, который пройдет в Челябинске на арене «Трактор» 9 сентября и будет приурочен ко Дню рождения города. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).



«Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, актер и певец Рой Джинс младший 8 сентября проведет открытую тренировку для юных спортсменов федерации бокса г.Коркино, а уже на следующий день 9 сентября исполнит свои главные хиты на арене «Трактор» в рамках шоу по профессиональному боксу», — рассказал Алексей Титов.



«Легендарный Рой Джонс – человек с безграничными талантами, он является первым боксёром в истории, который стал чемпионом мира в среднем весе, завоевал титул во втором среднем, полутяжёлом и в тяжёлом весе, а так же параллельно построил успешную карьеру певца и актера, записал известные хиты и снялся в нескольких популярных фильмах. На этот раз он приедет не на ринг, а как почетный гость турнира 9 сентября подарит челябинцам свое выступление», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что в 2015 году Рой Джонс получил российское гражданство, его приезд на Южный Урал, без сомнения, станет знаковым событием для всех поклонников его карьеры в спорте и шоу-бизнесе.



«Для того, чтобы попасть на выступление Роя Джинса, нужно прийти болеть вместе с ним за российских боксеров-профессионалов. В рамках шоу 9 сентября на арене «Трактор» запланировано сразу 4 титульных поединка с участием Михаила Алексеева, Шавката Рахимова, Магомеда Курбанова и Юрия Кашинского. Помимо титульных встреч, в ринге состоятся бои с участием перспективных российских спортсменов, противостоять которым будут соперники из США, Филиппин, Мексики, Южной Африки и Чехии. Помимо профессионального бокса на турнире состоятся бои по боксу любительскому. В нем на ринге можно будет увидеть южноуральских спортсменов», — сообщили в пресс-службе РМК.



Билеты на турнир уже можно приобрести в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru. Узнать более подробную информацию о продаже билетов можно по телефону: +7(351) 235-35-85.

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