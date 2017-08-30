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Руководители YouTube представили обновленный интерфейс

Руководители видеохостинга YouTube представили обновленный интерфейс сервиса. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



YouTube обрел новый логотип, часть которого более не выделяется красным, а само лого подстраивается под размер экрана девайса, с которого ведется просмотр видеороликов.



Также отныне пользователям веб-версии сервиса становится доступен ночной режим, который был разработан, чтобы снизить нагрузку на глаза посетителей YouTube в темное время суток. При активации этого режима цветовая схема сайта становится темной.



Кроме того, добавлены функции изменения скорости воспроизведения роликов и их перематывания двойным нажатием на экран. Вкладки пользователей были перемещены вниз страницы.

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