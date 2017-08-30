Дайджест

Россиян предупредили о лихорадке Денге в Индии

30 август 2017 (13:04)

В Индии, согласно данным официальных представителей здравоохранения страны, продолжается ухудшение эпидемиологической ситуации по лихорадке Денге и Чикунгунья. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что к концу августа число заболевших превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.

«Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тыс. заболевших и 117 летальных случаев), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тыс. человек заболевших и 57 погибших», — говорится в сообщении.

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