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В военных учениях на Курилах принимают участие 2,5 тыс. солдат

На Курильских островах в рамках проверки боеготовности войск начались тактические учения по противодесантной обороне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.



«Военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с артиллерийскими расчетами отработают оборону береговой линии от высадки морского десанта, а подразделения ПВО — обнаружение самолетов, осуществлявших выброску воздушного десанта условного противника», — говорится в сообщении.



В учениях участвуют более 2,5 тыс. человек, 700 единиц техники. В том числе задействованы танки Т-72Б и артиллерийские орудия разного калибра.

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