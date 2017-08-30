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В военных учениях на Курилах принимают участие 2,5 тыс. солдат
30 август 2017 (13:03)
На Курильских островах в рамках проверки боеготовности войск начались тактические учения по противодесантной обороне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
«Военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с артиллерийскими расчетами отработают оборону береговой линии от высадки морского десанта, а подразделения ПВО — обнаружение самолетов, осуществлявших выброску воздушного десанта условного противника», — говорится в сообщении.
В учениях участвуют более 2,5 тыс. человек, 700 единиц техники. В том числе задействованы танки Т-72Б и артиллерийские орудия разного калибра.
«Военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с артиллерийскими расчетами отработают оборону береговой линии от высадки морского десанта, а подразделения ПВО — обнаружение самолетов, осуществлявших выброску воздушного десанта условного противника», — говорится в сообщении.
В учениях участвуют более 2,5 тыс. человек, 700 единиц техники. В том числе задействованы танки Т-72Б и артиллерийские орудия разного калибра.
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