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В Екатеринбурге ГИБДД прекратила фиксировать нарушения на выделенных полосах для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. С 29 августа 2017 года Госавтоинспекция Свердловской области прекратила выносить постановления об административных правонарушениях, связанных с движением по полосам для общественного транспорта, и приняла решение об отключении камер фиксации таких нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Госавтоинспекция Свердловской области по-прежнему настаивает на демонтаже дорожных знаков «Полоса для маршрутных транспортных средств» на улице Розы Люксембург от Малышева до Народной воли. В данном случае администрация Екатеринбурга путем изъятия из общего пользования крайней правой полосы движения исключила здесь возможность стоянки автомобилей в обустроенных для этого парковочных местах», — рассказали в пресс-службе.



Аналогично на ул. Малышева из-за выделенной полосы автомобилисты не могут припарковать свои автомобили возле административного здания Малышева, 126. Кроме этого, выезд транспортных средств с прилегающей территории, например, АЗС, должен осуществляться сразу на вторую полосу, но для информирования водителей об этом не установлены знаки, что создает угрозу безопасности движения.



«Приоритет общественного транспорта создан за счет интересов автомобилистов, движение которых в утренние и вечерние часы пик в центральной части города значительно затрудняется из-за образовавшихся заторов», — пояснили в пресс-службе.



По словам представителей ГИБДД, администрация Екатеринбурга не исполняет требования предписаний Госавтоинспекции, законность и разумность которых подтверждается решением судебных органов.



Более того, в дальнейшем предполагается организовать выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Ленина, Кирова, Долорес Ибаррури и Посадской, оставив для движения остальному транспорту лишь по одной полосе. Это, по мнению специалистов ведомства, приведет к катастрофическому снижению пропускной способности улично-дорожной сети Екатеринбурга.



«Соответственно, решение об отключении камер фиксации правонарушений, размещенных над полосами для общественного транспорта, будет действовать вплоть до изменения подхода администрации Екатеринбурга к реализации политики в области обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщают в пресс-службе.



Кроме этого, камера, фиксирующая превышение скоростного режима, установленная на улице Вильгельма де Геннина, будет демонтирована и установлена на одном из аварийных участков федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Такая смена места расположения, по утверждению экспертов ГИБДД, связана с тем, что администрацией Екатеринбурга не ведется работа по урегулированию вопроса размещения камер на опорах сетевой компании.

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