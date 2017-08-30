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ФСК ЕЭС повысила надежность энергоснабжения 3,5 млн потребителей в Западной Сибири

30 август 2017 (12:39)

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») провела плановый тепловизионный контроль электроустановок подстанций в Западной Сибири и устранила выявленные дефекты. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.

Эти мероприятия позволили предупредить риск возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность энергоснабжения более 3,5 млн потребителей региона.

«Тепловизионный контроль электроустановок выполняется специальным прибором — тепловизором. Устройство фиксирует даже малейшие температурные изменения, что позволяет выявить дефект на ранней стадии развития без вывода оборудования из эксплуатации», — говорится в сообщении.

Повторное обследование в Западной Сибири запланировано на осень 2017 года. Специалисты по тепловизионному контролю западно-сибирского филиала выполнят диагностику на энергообъектах юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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