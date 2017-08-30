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За 1,5 месяца отток средств юрлиц из банка «Открытие» составил 389 млрд рублей
30 август 2017 (12:20)
УрБК, Москва, 30.08.2017. Отток средств юрлиц из банка «ФК Открытие» с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд руб. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление директора департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ РФ Михаила Ковригина.
Он уточнил, что отток средств физлиц за тот же период составил 138 млрд руб.
Как сообщалось ранее, во вторник ЦБ РФ принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие».
Он уточнил, что отток средств физлиц за тот же период составил 138 млрд руб.
Как сообщалось ранее, во вторник ЦБ РФ принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие».
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