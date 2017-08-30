Кризис

Более 70% россиян сталкиваются с неравной оплатой труда

В 71% случаев российские работники на схожих должностях внутри одной и той же компании получают разную зарплату. Об этом сообщают эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций».



При этом размер заработной платы может отличаться более чем на треть. Среди причин, которые приводят к этой разнице, стаж работы в компании (56%), опыт работы в конкретной области (47%), знание иностранных языков (33%), переход из дочерней структуры (20%), работа в той же компании, но в другом регионе (18%) и пол (9%).



Компания Korn Ferry Hay Group по итогам опроса пришла к выводу, что в России нет четкой системы начисления зарплаты. При этом ситуация в России сильно отличается от большинства стран. Так, в Германии и Финляндии сотрудники на одной должности редко получают зарплату с разрывом в более чем в 0,2 раза, Великобритании и Франции — 0,4 раза.



Агентство Antal Russia отмечает, что зарплата бухгалтера небольшой региональной компании может быть в 3 раза ниже, чем у его коллеги из Москвы. За границей такого разрыва между столицей и провинцией нет.



В то же время зарплаты на аналогичных должностях в иностранных компаниях обычно выше, чем в российских. Компания Cornerstone приводит данные, что зарплата рядового американского специалиста в 8,5 раз больше, чем у российского. У немецкого она выше в 5 раз, у французского — в 4 раза. Зарплата специалиста в Китае такая же, как у отечественного, а Индия и Украина еще не обогнали Россию — в этих странах зарплаты меньше почти на две трети.



«Многим сотрудникам в российских компаниях начисляют зарплату путем индивидуальных расчетов. Это связано с различными объективными причинами и устоявшейся системой, которая не поддерживается в иностранных фирмах или государственных компаниях. Среди положительных сторон такой разницы можно назвать то, что при наличии хорошего опыта и навыков, а также при готовности брать на себя ответственность можно быстро достигнуть более высокое вознаграждения. Среди отрицательных — то, что на зарплату нередко влияет знакомство с руководством», — говорит директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.

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