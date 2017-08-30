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В Невьянске главврач городской поликлиники неправомерно выплатил супруге премий на 230 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. В Невьянске главный врач ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» Игорь Качалков обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки было установлено, что в период с января 2013 года по ноябрь 2015 года И. Качалков, используя свое должностное положение, выдавал незаконные приказы о стимулирующих выплатах в виде премий и повышающих коэффициентов к окладу врачу-инфекционисту, являющейся его супругой.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что за указанный период произведены неправомерные выплаты на сумму свыше 230 тыс. руб., что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов медицинского учреждения.



Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



Следует отметить, что в июле текущего года суд признал И. Качалкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения», и ему назначено наказание в виде штрафа.

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