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С начала года продажи Bentley в России упали на 32%

УрБК, Москва, 30.08.2017. По итогам 7 месяцев 2017 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 131 ед., что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (193 шт.). Об этом сообщает агентство «Автостат».



Самой популярной моделью в линейке этого люксового бренда является внедорожник Bentayga. В январе-июле он разошелся тиражом в 88 экземпляров, что составляет две трети от всего объема проданных автомобилей Bentley на территории РФ. Далее по популярности у россиян находятся модели Continental и Flying Spur (22 и 15 шт. соответственно), а за пределами тройки лидеров оказывается Mulsanne (6 шт.).



Стоит отметить, что 60% автомобилей Bentley было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 79 шт.). В Санкт-Петербурге было куплено 11 машин, еще 9 — в Краснодарском крае. В Иркутскую область отправилось 3 таких экземпляра. Кроме этого, в 7 субъектах РФ было продано по два новых автомобиля Bentley. Еще по одной машине приобрели жители 15 регионов.

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