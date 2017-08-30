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Уголовное дело о нарушении прав пайщиков ЖСК «Авиатор» может быть передано в СК России

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о нарушении прав пайщиков ЖСК «Авиатор» в поселке Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проведения доследственной проверки установлено, что в настоящее время по этому же факту сотрудниками ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».



С учетом широкого общественного резонанса и большой значимости защиты жилищных прав граждан органы СКР по Свердловской области перед прокуратурой области возбудили ходатайство об изъятии и передаче вышеуказанного уголовного дела для дальнейшего расследования. В случае положительного итога рассмотрения данного ходатайства следствие СКР примет комплекс необходимых мер для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств нарушения прав пайщиков жилищного строительства и установления конкретного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.



В ведомстве также отмечают, что руководство следственного управления СК России по Свердловской области направило в адрес врио губернатора региона информацию с просьбой взять ситуацию с завершением строительства жилого комплекса на контроль и оказать необходимое содействие в целях благополучного решения данного актуального вопроса.

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