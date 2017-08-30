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В правительстве Свердловской области создан департамент информации и связи
30 август 2017 (10:57)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Министерство транспорта и связи Свердловской области будет преобразовано в два ведомства — министерство транспорта и департамент информации и связи. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на решение врио губернатора области Евгения Куйвашева.
Новый департамент будет заниматься развитием информационных технологий, связи и электронных услуг. Также в него передаются полномочия учредителя Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ранее закрепленного за минэкомики.
Кто возглавит департамент информации и связи, пока не уточняется.
Областной минтранс, который в том числе осуществлял полномочия в сфере информационных технологий и связи, переименован в министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Новый департамент будет заниматься развитием информационных технологий, связи и электронных услуг. Также в него передаются полномочия учредителя Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ранее закрепленного за минэкомики.
Кто возглавит департамент информации и связи, пока не уточняется.
Областной минтранс, который в том числе осуществлял полномочия в сфере информационных технологий и связи, переименован в министерство транспорта и дорожного хозяйства.
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