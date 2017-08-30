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Группа QIWI вела переговоры о покупке «Точки» и «Рокетбанка»

УрБК, Москва, 30.08.2017. До сегодняшнего дня велись переговоры о покупке группой QIWI «Точки» и «Рокетбанка». Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на несколько источников, близких к QIWI и «ФК Открытие».



Более того, до объявления ЦБ РФ решения о санации «ФК Открытие» переговоры находились почти на конечном этапе. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, теперь переговоры могут быть приостановлены.



«Так как теперь, по сути, договариваться нужно уже с будущим собственником банка — с ЦБ РФ, а прежние договоренности можно считать недействительными», — поясняет он.



Другой источник, знакомый с ситуацией, не верит, что банк «Открытие» может быть заинтересован в продаже своих необанков («Рокета» и «Точки», — прим. УрБК).



«QIWI продал небольшой пакет своих акций «Открытию» совсем недавно, — напоминает собеседник. — И причина была в желании QIWI улучшить свои финансовые показатели за счет этой сделки».



Напомним в начале августа 2017 года банк «Открытие» стал акционером QIWI. Кредитная организация приобрела пакет в 12,2%. Участники рынка оценивали сделку в 99,5 млн долларов США.



В июне 2017 года «Открытие Холдинг» объявил о намерении купить до 55% акций QIWI за 700 млн долл. США. Также недавно QIWI и «Точка» объявили о начале сотрудничества.



Участники банковского рынка на условиях анонимности предположили, что «Открытие» может быть заинтересовано в продаже «Рокетбанка» и «Точки» для улучшения своего финансового положения.

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