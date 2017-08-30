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Генпрокуратура предупредила об угрозе возникновения ЧС в Среднеуральске

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев предупредил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Среднеуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По словам замгенпрокурора, в Среднеуральске сложилась острая ситуация из-за некачественного водоотведения. Авария на канализации угрожает эпидемиологическому благополучию всего муниципалитета.



В своем обращении к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву Юрий Пономарев предложил взять под жесткий контроль работы по реконструкции очистных сооружений, в том числе — соблюдение сроков и качества, и назначить конкретных чиновников, которые будут отвечать за этот вопрос.

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