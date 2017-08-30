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В Екатеринбурге ГИБДД оштрафовала 8 водителей автобусов междугородних рейсов

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу организовали рейд по проверке автобусов, задействованных на междугородных перевозках. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



На выезде из Екатеринбурга в сторону Перми в ходе рейда было проверено 25 автобусов, 8 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Также трем пассажирам автобусов сотрудники ГИБДД выписали штрафы за неиспользование ремней безопасности.



Кроме этого, в ходе рейда трое иностранных граждан были доставлены в отдел полиции для установления личности. При себе у этих пассажиров автобусов не оказалось документов.



«Проведение мероприятия вызвано чередой ДТП с участием пассажирского транспорта в Российской Федерации. Подобные проверки будут проводиться на территории всей Свердловской области», — говорится в сообщении.

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