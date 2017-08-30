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В честь 15-летия «МегаФон» запустил 4G-интернет в поселке Харп на Ямале

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. В честь 15-летия работы компания «МегаФон» запустила 4G-интернет в поселке Харп на Ямале. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



«Сеть четвертого поколения добирается даже в самые отдаленные места региона. В честь 15-летия работы «МегаФона» мы запустили 4G-интернет в поселке Харп на Ямале — месте, где берут свое начало Уральские горы. Жители этого населённого пункта смогут ощутить по-настоящему быструю передачу данных», — рассказал директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.



Для комфортного просмотра контента только с начала года «МегаФон» на треть увеличил масштаб 4G и запустил сеть еще в 150 населенных пунктах Урала.



«Есть такой слоган: Ямал — территория сильных. От себя добавлю, что еще умных и ответственных. Только такие люди и компании могут жить и развиваться в нашем сложном геоклиматическом регионе. Спасибо «МегаФону» за сотрудничество, активное развитие сети на Ямале и обеспечение людей надёжной связью и интернетом», — отметил и.о. директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Павел Космовский.



Любимый гаджет уральцев для выхода в сеть — 4G смартфоны. На них приходится 67% от общего объема передачи данных. Лидирующую позицию в продажах оборудования уверенно занимают бюджетные девайсы, в том числе с поддержкой сети четвертого поколения.



«Средняя цена «умного» телефона в салонах «МегаФона» — 3,5 тыс. руб. Этот фактор в том числе повлиял на двукратный рост пользователей 4G за год. Для свободного доступа в интернет оператор предложил новые тарифы «Включайся!». Неограниченный доступ к любимым мессенджерам и социальным сетям, популярным видео и аудио ресурсам, сверх этого комфортный объем гигабайт — сделали тарифы хитом продаж. Каждый третий выбирает вариант «Включайся! Общайся», условия которого действуют в поездках по России», — поясняют в пресс-службе.



В 220 странах мира действуют роуминговые соглашения с зарубежными операторами, и клиенты «МегаФона» могут пользоваться привычным номером. Почти в половине стран открыт 4G-роуминг. За счет скорости передачи данных и опции безлимитного интернета «Мир онлайн» интернет-трафик за границей в этом отпускном сезоне вырос в 8 раз.



Напомним, по статистике компании, у каждого третьего уральца есть SIM-карта «МегаФона», при этом полмиллиона пользователей пользуются услугами оператора более 10 лет. По данным Роскомнадзора, самая масштабная сеть LTE у «МегаФона»: более 52 тыс. базовых станций в стране. 35 000 компаний пользуются корпоративной связью оператора, 13 500 базовых станций и 24 100 км ВОЛС — масштаб сети на Урале. Общая доступность сети в регионе составляет 99,87%, за год удовлетворенность клиентов интернетом выросла в 2 раза. При этом пятилетний вклад оператора в благотворительность составляет 35 млн руб.

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