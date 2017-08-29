Кризис

Фармацевтический рынок России в июле сократился на 2,1%

Объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов в июле 2017 года составил 50 млрд руб. (с НДС). По сравнению с июнем текущего года емкость рынка снизилась на 2,1%. В сравнении с июлем 2016 года объемы продаж увеличились на 12,6%, сообщает пресс-служба DSM Group.



«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле 2017 года по сравнению с июнем не изменилась и составила 141,9 руб. Согласно индексу Ласпейреса, в течение июля цены в рублях снизились на 0,4%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 6,2%. Всего же с начала 2017 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 2,7% в рублевом выражении, в долл. США цены выросли на 3,3%», — пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июле 2017 года по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 0,2% относительно снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,3%).



Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. уменьшился с 45,8% в июле 2016 года до 45,1% в июле 2017-го. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора снизилась на 0,2%, что сопровождалось незначительным, на 0,4%, ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 271,4 руб. за упаковку).



Доля дорогостоящих препаратов в июле составила 33,2%, что на 0,6% выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% больше, чем в июне 2017 года. При этом средняя стоимость упаковки в июле в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла на 3,3% и оставила 942,3 руб. за упаковку.



По итогам июля 59% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в упаковках), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 26%. Коммерческий сегмент рынка по итогам июля на 52% был представлен рецептурными препаратами и на 48% — безрецептурными лекарствами.



Объем российского аптечного рынка биологически активных добавок (БАД) в стоимостном выражении в июле снизился на 1,9% относительно июня и составил 2,4 млрд руб. В натуральном выражении он сократился на 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 20,7 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2017 года по сравнению с июнем снизилась на 0,9% и составила 117,4 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: