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На улице Большакова в Екатеринбурге снесли незаконно возведенный торговый павильон
29 август 2017 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Судебные приставы Октябрьского районного отдела г. Екатеринбурга освободили участок от несанкционированного торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Торговая точка, расположенная на улице Большакова, 17, возведена была незаконно. По иску министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области индивидуальный предприниматель — владелица указанной нестационарной постройки — обязана освободить земельный участок, путем выноса объекта за его пределы.
Самостоятельно удовлетворить требования исполнительного документа должница отказалась, решение суда оставила без исполнения, продолжая осуществлять деятельность в данном павильоне.
29 августа под контролем судебных приставов Октябрьского отдела земельный участок освобожден за счет средств взыскателя путем разбора конструкции. Разобранный павильон остался на ответственное хранение взыскателю, получить его должница сможет только после оплаты затрат на его демонтаж и исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.
Торговая точка, расположенная на улице Большакова, 17, возведена была незаконно. По иску министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области индивидуальный предприниматель — владелица указанной нестационарной постройки — обязана освободить земельный участок, путем выноса объекта за его пределы.
Самостоятельно удовлетворить требования исполнительного документа должница отказалась, решение суда оставила без исполнения, продолжая осуществлять деятельность в данном павильоне.
29 августа под контролем судебных приставов Октябрьского отдела земельный участок освобожден за счет средств взыскателя путем разбора конструкции. Разобранный павильон остался на ответственное хранение взыскателю, получить его должница сможет только после оплаты затрат на его демонтаж и исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.
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