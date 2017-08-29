Тепло и свет в долг

До начала очередного отопительного сезона в Свердловской области остается меньше одного месяца, однако уровень готовности региона к запуску всех необходимых систем продолжает оставаться на низком уровне. На сегодняшний день основной проблемой остается рост общего объема заложенности за энергоресурсы управляющих компаний и ТСЖ региона, а также неготовность жилфонда региона к подаче тепла в дома потребителей.В соответствии с действующим законодательством, одним из главных требований, которое предъявляется к УК и ТСЖ, является отсутствие задолженности за предоставленную тепловую энергию перед поставщиком. Однако вопреки этому правилу управляющие организации в муниципалитетах Свердловской области продолжают накапливать долги.На сегодняшний день размер долга муниципалитетов Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» за теплоэнергию превышает 7,523 млрд руб.«Долг только управляющих компаний Екатеринбурга перед поставщиком ресурса приблизился к 3,8 млрд руб. Исполнители коммунальных услуг Первоуральска задолжали порядка 792 млн руб., Нижней Туры и Лесного — 1 млрд 029 млн руб. и 245 млн руб. соответственно», — рассказали в пресс-службе компании.Данная статистика, по мнению представителей ресурсоснабжающей организации, говорит о том, что отопительный сезон в этом году в большинстве городов Свердловской области может начаться с опозданием. Ранее в «ЭнергосбыТ Плюс» заявили, что только в Екатеринбурге 100 управляющих компаний рискуют не получить паспорт готовности к зиме.Согласно данным предприятия, на сегодняшний день общий размер долга Екатеринбурга за теплоэнергию насчитывает 5 млрд руб.«ЭнергосбыТ Плюс» как представитель ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» уведомил администрацию Екатеринбурга о риске невыдачи актов готовности к осенне-зимнему периоду-2017 (ОЗП) ста управляющим компания Екатеринбурга из-за многомиллионных долгов последних за тепло и горячую воду. Антирейтинг возглавила УК «Чкаловская» с долгом 172,3 млн руб.», — рассказали в пресс-службе компании.Между тем, как отмечают представители энергетической компании, несмотря на большую сумму долга перед поставщиком, потребители все же получат тепло, однако это может произойти гораздо позже официальных сроков начала отопительного периода.«Права потребителей, даже если они не выполняют свои обязательства, защищены законом. Коммунальные услуги — это социальное благо, и человек не может быть его лишен. Понятно, что поставщик ресурсов, органы власти, надзорные органы, в том числе прокуратура, будут стоять до последнего, что долги должны быть погашены, что дела должны быть приведены в порядок. Но ни один надзорный орган, в том числе прокуратура, не допустит ситуации, при которой люди поздней осенью или тем более зимой будут сидеть без тепла. С горячей водой будет та же самая ситуация», — пояснила руководитель пресс-службы Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Ольга Гидеева.Стоит сказать, что платежная дисциплина УК и ТСЖ за электроэнергию в муниципалитетах тоже не слишком высока. Так, на конец августа общий долг за ресурс перед «ЭнергосбыТ Плюс» достиг 6,9 млрд руб. В список должников входят Нижний Тагил и Каменск-Уральский, где задолженность насчитывает 147,6 млн и 225,4 млн руб. соответственно.При этом рост задолженности за энергетические ресурсы муниципалитетов является не единственной возможной причиной срыва начала отопительного сезона в этом году. Дело в том, что на сегодняшний день только 15% жилого фонда Свердловской области готово к запуску тепла.«Паспорта технической готовности от Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» получили 2 тыс. 246 многоквартирных домов. Дома, получившие паспорта готовности, провели обязательные технологические процедуры. В частности, только в 144 домах Екатеринбурга (1% от жилфонда) продезинфицировали систему отопления. А в Нижней Туре, Лесном этот показатель равен 0%», — говорится в сообщении предприятия.К этим работам относятся гидропневмопромывка, опрессовка внутренней системы отопления здания, дезинфекция внутренней системы отопления и горячего водоснабжения здания.Также сообщается, что гидравлические испытания завершены в 46% жилого фонда Екатеринбурга, 71% — Первоуральска. Гидропневмопромывку произвели в 65% многоквартирных домах Екатеринбурга, в 71% жилфонда Первоуральска. Объем проведенных технологических мероприятий в Нижней Туре и Лесном составляет 10%.Согласно прогнозам синоптиков, уже со следующей недели погода начнет ухудшаться, поэтому вопрос о готовности Свердловской области к старту отопительного сезона сейчас стоит наиболее остро. Однако нынешнее состояние жилого фонда региона, а также уровень задолженности управляющих компании и ТСЖ перед поставщиком электро- и теплоэнергии может привести к тому, что наступление холодов для многих жителей региона ознаменуется отсутствием отопления и горячей воды в домах.