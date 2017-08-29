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«Синара-Девелопмент» начала монтаж металлокаркаса конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
29 август 2017 (17:18)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) начала монтаж металлического каркаса будущего конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.
По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, использование технологии металлического каркаса и перекрытий из сборных железобетонных плит при строительстве обеспечит быстрые темпы и технологичность монтажа, а также высокие эксплуатационные характеристики объекта.
«Строительство каркаса конгресс-центра планируется завершить в начале весны 2018 года. Общий вес металлоконструкции составит около 5 тыс. т», — уточнил Т. Уфимцев.
В настоящее время на площадке конгресс-центра строители уже закончили земляные работы, продолжается устройство свайного поля и железобетонных конструкций фундамента. На площадке установлено 700 свай из планируемых 2,5 тыс., залито 350 куб. м. бетона.
Напомним, компания «Синара-Девелопмент» выполняет строительство конгресс-центра в рамках заключенного контракта с АО «Уральский выставочный центр». Согласно контракту, конгресс-центр будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.
По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, использование технологии металлического каркаса и перекрытий из сборных железобетонных плит при строительстве обеспечит быстрые темпы и технологичность монтажа, а также высокие эксплуатационные характеристики объекта.
«Строительство каркаса конгресс-центра планируется завершить в начале весны 2018 года. Общий вес металлоконструкции составит около 5 тыс. т», — уточнил Т. Уфимцев.
В настоящее время на площадке конгресс-центра строители уже закончили земляные работы, продолжается устройство свайного поля и железобетонных конструкций фундамента. На площадке установлено 700 свай из планируемых 2,5 тыс., залито 350 куб. м. бетона.
Напомним, компания «Синара-Девелопмент» выполняет строительство конгресс-центра в рамках заключенного контракта с АО «Уральский выставочный центр». Согласно контракту, конгресс-центр будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.
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