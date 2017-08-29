Дайджест
Презентация нового iPhone 8 пройдет 12 сентября 2017 года
29 август 2017 (16:58)
Презентация Apple, в ходе которой должен быть представлен новый iPhone, состоится 12 сентября. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Wall Street Journal.
WSJ стало известно, что компания презентует сразу три гаджета: два улучшенных iPhone 7 и юбилейный новый iPhone 8, точное название которого Apple так и не подтвердила. Таким образом, ежегодная презентация Apple состоится в срок, несмотря на многочисленные сообщения о проблемах с поставками деталей для новых устройств.
WSJ стало известно, что компания презентует сразу три гаджета: два улучшенных iPhone 7 и юбилейный новый iPhone 8, точное название которого Apple так и не подтвердила. Таким образом, ежегодная презентация Apple состоится в срок, несмотря на многочисленные сообщения о проблемах с поставками деталей для новых устройств.
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