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В «Яндекс.Картах» объяснили исчезновение Сахалина техническим сбоем

Представители «Яндекс.Карт» прокомментировали исчезновение Сахалина в связи с техническим сбоем. Об этом сообщает «Газеты.ру».



«Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется, и в мобильной, и в веб-версии сервиса «Яндекс.Карты» обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов», — рассказали в компании.



Отмечается, что в течение месяца происходит более одного миллиона подобных обновлений.



Ранее сообщалось, что после ракетного пуска КНДР с «Яндекс.Карт» исчез Сахалин.

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