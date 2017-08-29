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Ангела Меркель назвала условие для отмены санкций против России

Несмотря на то, что антироссийские санкции мешают немецкому бизнесу, они будут отменены, только когда для них не будет повода. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.



«Если мы сможем выполнить Минские договоренности, тогда будет создана возможность для того, чтобы снять санкции», — заявила А. Меркель.



Также канцлер добавила, что снятие санкций — это «хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики».



Накануне Меркель и президент Франции Макрон призвали президентов России и Украины обеспечить перемирие в Донбассе. При этом Петр Порошенко впервые был назван ответственным за соблюдение режима прекращения огня.

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