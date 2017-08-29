Дайджест

Украина собралась официально объявить Россию «страной-агрессором»

В украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса, который уже готов на 99%, впервые на законодательном уровне будет введено понятие России как страны-агрессора, Украина получит право на самооборону и не будет нести ответственность за ситуацию «на временно оккупированных территориях». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя президента страны в Верховной раде Ирины Луценко.



«На законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», — отметила она.



По словам Ирины Луценко, «этот проект фактически на 99,9% завершен, рассмотрен». Она отметила, что законопроект обсуждался с коллегами по «нормандскому формату» и экспертами из США.



Представитель Петра Порошенко в Верховной раде добавила, что законопроект, разработанный по поручению украинского президента, будет внесен на рассмотрение в парламент этой осенью.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: