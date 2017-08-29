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Финал сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Финальный эпизод седьмого сезона телесериала «Игра престолов» в день премьеры посмотрели рекордные 16,5 млн зрителей. Об этом сообщает «Газета.ру».



Серия «Дракон и волк» транслировалась кабельным телеканалом Home Box Office в понедельник. Съемки восьмого сезона саги начнутся в октябре 2017 года, а закончиться сериал должен будет в следующем году.



По данным издания Variety, заключительную серию «Игры престолов» на телеканале HBO посмотрели 12,1 млн зрителей. Для сравнения: предыдущую серию неделю назад посмотрели 10,7 млн человек, что тоже было рекордным показателем.



Дополнительные трансляции интернет-сервиса HBO Go увеличили число зрителей седьмой серии седьмого сезона до 16,5 млн человек.



При этом Variety подчеркивает, что финальный эпизод предыдущего, шестого сезона в день премьеры посмотрели только 8,9 млн человек. Это на 36% меньше в сравнении с рейтингом седьмой серии седьмого сезона (последнего на данный момент).



Финальный эпизод стал самым продолжительным из всех — его хронометраж составил 81 минуту. Основными зрителями стали взрослые в возрасте от 18 до 49 лет, общая популярность сериала выросла на 20%.

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