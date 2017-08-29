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«АвтоВАЗ» сократит 500 сотрудников

УрБК, Москва, 29.08.2017. «АвтоВАЗ» уведомил о сокращении 500 сотрудников в рамках корпоративной пенсионной программы. Об этом сообщает RNS.



Это касается работников предпенсионного возраста, которые могут воспользоваться этой программой только через процедуру сокращения.



В июле «АвтоВАЗ» запустил новую корпоративную пенсионную программу. Она предполагает фиксированную надбавку к пенсии для работников пенсионного и предпенсионного возраста при досрочном уходе на пенсию в размере 5 тыс. руб. при выходе на пенсию в течение пяти лет. Прежняя пенсионная программа действовала с осени 2016 по апрель 2017 года, она предполагала надбавку к пенсии в зависимости от стажа работы и средней зарплаты за прошедший год.



В феврале «АвтоВАЗ» уведомлял о сокращении 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности. Речь идет о дополнительных 500 сотрудниках.

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