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Официальный курс долл. США снизился на 1,49 коп., евро вырос на 58 коп.
29 август 2017 (16:07)
УрБК, Москва, 29.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа. Курс долл. США снизился на 1,49 коп., до 58,53 руб. Курс евро вырос на 58,51 коп., до 70,43 руб.
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