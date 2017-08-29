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СКБ-банк внедряет в свою digital-инфраструктуру платформу распознавания лиц

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. СКБ-банк внедряет в свою инфраструктуру биометрическую платформу распознавания лиц LUNA от компании VisionLabs. Об этом сообщает пресс-служба кредитной компании.



В августе 2017 года компании подписали бессрочный лицензионный договор.



Одной из причин внедрения системы распознавания лиц стал переход банка в digital-каналы обслуживания клиентов. Сделка с VisionLabs логично вписывается в стратегию развития СКБ-банка: платформа распознавания лиц решит несколько важных задач самым современным и технологичным образом.



Одной из таких задач является проведение анализа клиентской базы с целью выявления признаков мошеннических действий и верификация по фотографии клиентов, подавших заявку на кредит. Реализация данной задачи позволит СКБ-банку снизить кредитные риски. Также перспективным является использование биометрической идентификации в каналах дистанционного обслуживания в дополнение к защите классическим методом — введением логина и пароля.



«Платформа VisionLabs LUNA, интегрированная в инфраструктуру банка, позволит получать качественные фотографии клиентов в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, исключая при этом воздействие человеческого фактора (поворот головы, моргание, мимику)», — рассказал руководитель блока «Информационные технологии» СКБ-банка Максим Акулиничев.



По его словам, после внедрения платформа LUNA будет анализировать видеопоток, получаемый с камер, из которого система автоматически выберет фотографию, сделанную в лучшем качестве и ракурсе, и сохранит ее в базе данных банка.



Во II полугодии 2017 года СКБ-банк примет активное участие в технологическом тестировании проекта Минкомсвязи по созданию Национальной биометрической платформы (НБП). Старт проекта в РФ планируется на II квартал 2018 года при условии принятия Госдумой осенью 2017 изменений в соответствующем законодательстве. Отметим, что платформа LUNA будет запущена в продуктивную эксплуатацию в СКБ-банке до конца сентября 2017 года.

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