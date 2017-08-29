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В Челябинской области ТД «Аланта» оштрафован на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица
29 август 2017 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. По постановлению прокурора Челябинской области мировым судьей судебного участка № 8 Центрального района Челябинска ООО «Торговый дом «Аланта» оштрафовано на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужил факт передачи руководителем коммерческой организации денежных средств в сумме около 1 млн руб. бывшему главе администрации Копейского ГО. Деньги были переданы в качестве вознаграждения за обеспечение обществу преимуществ при заключении договоров поставки оборудования при реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.
Ранее приговором Копейского городского суда бывший глава Копейска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Экс-чиновник осужден к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режим со штрафом в 5 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужил факт передачи руководителем коммерческой организации денежных средств в сумме около 1 млн руб. бывшему главе администрации Копейского ГО. Деньги были переданы в качестве вознаграждения за обеспечение обществу преимуществ при заключении договоров поставки оборудования при реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.
Ранее приговором Копейского городского суда бывший глава Копейска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Экс-чиновник осужден к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режим со штрафом в 5 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
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