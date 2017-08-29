Проекту медкластера в Академическом дан старт

Вчера врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители ПАО «Т Плюс» и ГК «КОРТРОС» заключили соглашение о строительстве в Академическом районе Екатеринбурга объектов медицинского инновационного территориального кластера. Торжественная церемония подписания документа состоялась в школе № 23. По словам участников мероприятия, старт проекта открывает новую страницу в истории уральской медицины.По замыслу проектировщиков, в медицинский кластер войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН и другие медучреждения области.«Мы подписываем знаковое соглашение, в результате чего два крупнейших медицинских организации региона получат новые возможности. Создание медкластера, о котором мы так долго мечтали, говорили, которое планировали, стало возможным. Это будут технологии XXI века, это соединение науки, образования и медицинской практики, новые условия работы медиков и учебы студентов. Наша задача — сделать все, чтобы медкластер в Академическом стал гордостью Свердловской области и лучшим в России», — отметил Евгений Куйвашев.Напомним, проект предполагает возведение на двух основных площадках НИИ ОММ, нового здания медуниверситета и лечебной базы, где появятся поликлиники, в том числе для жителей Академического. Также будет построен жилой фонд для преподавателей и медработников. В перспективе создатели проекта планируют выделить участок под строительство коттеджей для молодых ученых.Также в границах района определены две зоны для размещения производственной части медкластера. Там планируется создание высокотехнологичных, но экологически безопасных производств, инновационного технопарка, ориентированного на выпуск медицинских изделий и препаратов.Проект медкластера в Академическом будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. На стартовом этапе строительства первые финансовые средства выделят энергокомпания «Т Плюс» и ГК «КОРТРОС».«Мы все представляем собой одну команду. Так мы всегда себя чувствуем в Академическом: большие дела не делаются в одиночку. И для государственно-частного партнерства нужны не только деньги, но и воля губернатора. Вместе мы должны создать лучший медицинский центр в стране», — сказал президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.В ходе церемонии подписания соглашения проект медкластера поддержали представители медицинского сообщества Среднего Урала. Так, директор Уральского НИИ ОММ Надежда Башмакова отметила, что институт с нетерпением ждет момента, когда он начнет превращаться в реальность.«У нас говорят: качество оказанной медицинской помощи не может быть выше уровня полученного образования. Потому медкластер — это то, чего ждали все жители Свердловской области», — отметила директор областного медицинского колледжа Ирина Левина.По мнению экспертов, в Академическом созданы все условия для создания инновационного медкластера. Выбранная площадка позволяет построить «университет будущего», имеющий все необходимое для подготовки высококвалифицированных кадров для здравоохранения, а также научной работы. Соглашение между правительством Свердловской области и инвесторами станет первым шагом в реализации данного проекта.