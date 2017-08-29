Кризис
НПК «Уралвагонзавод» не смогла закупить комплектующие для производства станков из-за санкций
29 август 2017 (15:02)
Структура НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) не смогла закупить импортные комплектующие для производства станков из-за экономических санкций, введенных Евросоюзом. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.
«Иностранцы выяснили, что предприятие, которое закупало комплектующие для производства станков, в дальнейшем участвовало в торгах для поставки этой продукции УВЗ. Это достаточно сложная схема. Когда об этом стало известно чешскому предприятию, оно отказалось отгружать продукцию в России. В свою очередь, Райффайзенбанк не стал предоставлять под это кредитные ресурсы», — рассказал Д. Шалабодов.
По его словам, это произошло, несмотря на то, что были подписаны все предварительные соглашения.
«Иностранцы выяснили, что предприятие, которое закупало комплектующие для производства станков, в дальнейшем участвовало в торгах для поставки этой продукции УВЗ. Это достаточно сложная схема. Когда об этом стало известно чешскому предприятию, оно отказалось отгружать продукцию в России. В свою очередь, Райффайзенбанк не стал предоставлять под это кредитные ресурсы», — рассказал Д. Шалабодов.
По его словам, это произошло, несмотря на то, что были подписаны все предварительные соглашения.
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