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«Уральские авиалинии» возобновляют прямой рейс Москва — Мюнхен
29 август 2017 (14:56)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямой рейс Москва — Мюнхен — Москва. Отправиться в путешествие в Баварию можно по вторникам и субботам с 30 декабря, сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты будут выполняться до конца зимнего сезона 2017-2018 из аэропорта Домодедово. Стоимость авиабилета в одну сторону по тарифу «промо» — от 7 200 руб. и от 9 000 руб. — по тарифу «эконом», включая багаж и спортивное снаряжение. Цена указана со всеми сборами.
«Мюнхен — один из красивейших городов Германии, в котором есть множество музеев, галерей, соборов и замков. Отправляясь вместе с «Уральскими авиалиниями» в Мюнхен зимой, можно смело совместить активный отдых на горных вершинах, размеренные прогулки по улицам города и шопинг в период традиционных зимних распродаж.
Мюнхен в новогодний период становится похожим на волшебный замок из рождественской сказки, гостеприимно распахнувший свои двери. А после созерцания достопримечательностей и экскурсий, либо дня, проведенного на горной вершине с захватывающими пейзажами, можно полакомиться изысками баварской кухни и побаловать себя ароматным глинтвейном или вкусным пивом», — рассказали в пресс-службе.
Отправиться на горнолыжные спуски можно купив билет на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Полеты будут выполняться до конца зимнего сезона 2017-2018 из аэропорта Домодедово. Стоимость авиабилета в одну сторону по тарифу «промо» — от 7 200 руб. и от 9 000 руб. — по тарифу «эконом», включая багаж и спортивное снаряжение. Цена указана со всеми сборами.
«Мюнхен — один из красивейших городов Германии, в котором есть множество музеев, галерей, соборов и замков. Отправляясь вместе с «Уральскими авиалиниями» в Мюнхен зимой, можно смело совместить активный отдых на горных вершинах, размеренные прогулки по улицам города и шопинг в период традиционных зимних распродаж.
Мюнхен в новогодний период становится похожим на волшебный замок из рождественской сказки, гостеприимно распахнувший свои двери. А после созерцания достопримечательностей и экскурсий, либо дня, проведенного на горной вершине с захватывающими пейзажами, можно полакомиться изысками баварской кухни и побаловать себя ароматным глинтвейном или вкусным пивом», — рассказали в пресс-службе.
Отправиться на горнолыжные спуски можно купив билет на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
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