Дайджест

Россия исчерпала ресурсы давления на КНДР

29 август 2017 (14:24)

Ресурс для санкционного давления на КНДР после последнего запуска исчерпан. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его мнению, США и другие страны могут в очередной раз усилить ограничительные меры в отношении Пхеньяна, но это не приведет к желаемому результату. «Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан. В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, указывающих на невозможность военного решения проблемы», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с пуском в КНДР, предположительно, баллистической ракеты средней дальности. Инициаторами созыва стали Япония, США и Южная Корея.

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