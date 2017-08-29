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Россия исчерпала ресурсы давления на КНДР

Ресурс для санкционного давления на КНДР после последнего запуска исчерпан. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.



По его мнению, США и другие страны могут в очередной раз усилить ограничительные меры в отношении Пхеньяна, но это не приведет к желаемому результату. «Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан. В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, указывающих на невозможность военного решения проблемы», — заявил дипломат.



Ранее стало известно, что вечером 29 августа Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с пуском в КНДР, предположительно, баллистической ракеты средней дальности. Инициаторами созыва стали Япония, США и Южная Корея.

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