Дайджест
Шарапова обыграла вторую ракетку мира
29 август 2017 (14:23)
Мария Шарапова обыграла Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США US Open Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номером представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
137-й US Open продлится до 10 сентября, его призовой фонд составит 50 млн 400 тыс. долл. США.
Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номером представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
137-й US Open продлится до 10 сентября, его призовой фонд составит 50 млн 400 тыс. долл. США.
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