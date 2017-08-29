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Шарапова обыграла вторую ракетку мира

Мария Шарапова обыграла Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США US Open Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номером представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.



137-й US Open продлится до 10 сентября, его призовой фонд составит 50 млн 400 тыс. долл. США.

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