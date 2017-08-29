Дайджест

В Гонконге из-за тайфуна пострадали более 60 человек

29 август 2017 (14:23)

В Гонконге из-за тайфуна «Пакхар» погиб человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Еще более 60 человек получили травмы различной степени тяжести.

Власти административных районов Гонконг и Макао из-за тайфуна объявили восьмой уровень штормовой опасности.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Гонконга не менее 300 авиарейсов отменены и задержаны в связи с приближающимся сильным тайфуном «Пакхар».

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