Дайджест
В Гонконге из-за тайфуна пострадали более 60 человек
29 август 2017 (14:23)
В Гонконге из-за тайфуна «Пакхар» погиб человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
Еще более 60 человек получили травмы различной степени тяжести.
Власти административных районов Гонконг и Макао из-за тайфуна объявили восьмой уровень штормовой опасности.
Накануне сообщалось, что в аэропорту Гонконга не менее 300 авиарейсов отменены и задержаны в связи с приближающимся сильным тайфуном «Пакхар».
Еще более 60 человек получили травмы различной степени тяжести.
Власти административных районов Гонконг и Макао из-за тайфуна объявили восьмой уровень штормовой опасности.
Накануне сообщалось, что в аэропорту Гонконга не менее 300 авиарейсов отменены и задержаны в связи с приближающимся сильным тайфуном «Пакхар».
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