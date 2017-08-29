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С начала года продажи новых автомобилей в Екатеринбурге выросли на 19%
29 август 2017 (14:19)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. В I полугодии 2017 года в Екатеринбурге было продано 22 тыс. 274 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-Екатеринбург».
В июле автомобильные дилеры города продали 3 тыс. 463 машины, что на 27% оказалось выше показателя за июль 2016 года. В топ-10 увеличилось количество брендов с отрицательной динамикой продаж: к двум японским брендам (Toyota и Nissan) добавился GAZ LCV.
Lada продолжает уверенно лидировать по объему продаж среди всех брендов. В июле отечественная марка показала лучший для себя результат — 761 автомобиль. Всего с начала года в Екатеринбурге было продано 4 тыс. 217 автомобилей этой марки.
На втором месте по объему продаж находится Renault с показателем по итогам I полугодия 2 тыс. 808 автомобилей. На третьем месте KIA — 2 тыс. 801 автомобиль. Далее идут Hyundai — 1 тыс. 990 ед., Toyota — 1 тыс. 872 ед.
«Июль стал одним из самых успешных месяцев для городских автодилеров — более высокая динамика продаж была зафиксирована в этом году только в марте, когда рынок вырос на 30%», — отмечает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.
В премиальном сегменте на 3-е место переместился BMW, который вытеснил с этой позиции Mercedes-Benz. Лидером здесь остается Lexus.
Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам семи месяцев 2017 года составила 2,6% (год назад 2,4%).
В июле автомобильные дилеры города продали 3 тыс. 463 машины, что на 27% оказалось выше показателя за июль 2016 года. В топ-10 увеличилось количество брендов с отрицательной динамикой продаж: к двум японским брендам (Toyota и Nissan) добавился GAZ LCV.
Lada продолжает уверенно лидировать по объему продаж среди всех брендов. В июле отечественная марка показала лучший для себя результат — 761 автомобиль. Всего с начала года в Екатеринбурге было продано 4 тыс. 217 автомобилей этой марки.
На втором месте по объему продаж находится Renault с показателем по итогам I полугодия 2 тыс. 808 автомобилей. На третьем месте KIA — 2 тыс. 801 автомобиль. Далее идут Hyundai — 1 тыс. 990 ед., Toyota — 1 тыс. 872 ед.
«Июль стал одним из самых успешных месяцев для городских автодилеров — более высокая динамика продаж была зафиксирована в этом году только в марте, когда рынок вырос на 30%», — отмечает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.
В премиальном сегменте на 3-е место переместился BMW, который вытеснил с этой позиции Mercedes-Benz. Лидером здесь остается Lexus.
Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам семи месяцев 2017 года составила 2,6% (год назад 2,4%).
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