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Австрию обвинили в негативном отношении к беженцам

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обвинило Австрию в проведении ксенофобской политики в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в октябре 2017 года. Об этом сообщает Reuters.



«За последнее время Австрия многого достигла в вопросах принятия беженцев, заботы о них и интеграции их в общество, — говорится в заявлении агентства. — Однако в то же время мы с беспокойством наблюдаем за ксенофобскими дебатами и наметившимися тенденциями отчуждения в отношении мигрантов. Мы призываем все демократические партии ответственно подойти к дебатам и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разобщает людей».



Какие именно партии вызвали возмущение чиновников ООН, в тексте не говорится. Между тем практически все крупные политические силы в Австрии используют в предвыборной пропаганде тему беженцев.

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