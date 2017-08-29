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В Кении запретили полиэтиленовые пакеты

В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает «Би-би-си».



По закону, за покупку, изготовление, продажу, и использование пакетов грозит штраф до 38 тыс. долл. США или тюремное заключение на срок до четырех лет.



В правительстве заявили, что запрет поможет защитить окружающую среду.



В то же время производители полиэтиленовых пакетов утверждают, что из-за запрета работу потеряют около 80 тыс. человек.



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