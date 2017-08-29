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НБКИ: За прошедший год число заемщиков в Челябинской области выросло на 0,3%

УрБК, Челябинск, 29.08.2017. За прошедший год количество заемщиков в Челябинской области выросло на 0,3% и достигло 1 млн 135 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего в России по состоянию на 1 августа 2017 года количество заемщиков, имеющих задолженность по кредитам свыше 1,5 млн руб., за год увеличилось на 11,5% и составило 1,9 млн человек. При этом доля граждан с таким размером долга составила 5% от общего числа заемщиков.



Самой многочисленной группой заемщиков остаются граждане с размером задолженности от 100 до 500 тыс. руб. Их количество выросло на 5,8% и составило 13,7 млн человек или 35,4% от общего числа заемщиков. Единственной группой заемщиков, количество которых сократилось, стали россияне с самыми небольшими кредитами — менее 30 тыс. руб. Их количество снизилось на 11,5% и составило 9,5 млн человек или 24,5% от общего числа заемщиков.



«Увеличение основных «пользователей» «крупных» по размеру кредитов происходит за счет заемщиков со стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Действительно, в настоящее время банки предпочитают кредитовать относительно «благополучные» категории граждан со средними и наибольшими доходами, по сути, прекратив работу с высоко рискованными заемщиками с низкими доходами. Как следствие — увеличение количества заемщиков, которые берут кредиты на более значительные суммы и с целью приобретения более дорогих товаров и услуг. Особенно заметна эта тенденция в ипотечном кредитовании, пользующемся государственной поддержкой», — констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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