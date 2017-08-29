Новости дня

По итогам июля доля просроченных более 90 дней розничных кредитов составила 8,74%

УрБК, Москва, 29.08.2017. В июле доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, в июле 2017 года снизилась с 8,87% до 8,74%. Об этом говорится в сообщении Центрального банка России.



В июле объем кредитов вырос на 156,8 млрд руб., или на 1,4% — до 11 трлн 47,4 млрд руб., а объем просроченных займов — на 3,8 млрд руб., или на 0,4%, до 965,6 млрд руб.



Месячный прирост объема кредитов был максимальным за три года, с июля 2014 года, когда он увеличился на 176 млрд руб. В результате портфель однородных ссуд физлицам 1 августа впервые превысил 11 трлн руб., прежний максимум этого показателя был зафиксирован 1 декабря 2014 года — 10 трлн 928,4 млрд руб.



В январе-июле портфель однородных розничных ссуд увеличился на 553,8 млрд руб., или на 5,3%, объем просроченных более чем на 90 дней ссуд физлицам уменьшился на 12 млрд руб., или на 1,2%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: