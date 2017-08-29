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По итогам июля доля просроченных более 90 дней розничных кредитов составила 8,74%
29 август 2017 (13:35)
УрБК, Москва, 29.08.2017. В июле доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, в июле 2017 года снизилась с 8,87% до 8,74%. Об этом говорится в сообщении Центрального банка России.
В июле объем кредитов вырос на 156,8 млрд руб., или на 1,4% — до 11 трлн 47,4 млрд руб., а объем просроченных займов — на 3,8 млрд руб., или на 0,4%, до 965,6 млрд руб.
Месячный прирост объема кредитов был максимальным за три года, с июля 2014 года, когда он увеличился на 176 млрд руб. В результате портфель однородных ссуд физлицам 1 августа впервые превысил 11 трлн руб., прежний максимум этого показателя был зафиксирован 1 декабря 2014 года — 10 трлн 928,4 млрд руб.
В январе-июле портфель однородных розничных ссуд увеличился на 553,8 млрд руб., или на 5,3%, объем просроченных более чем на 90 дней ссуд физлицам уменьшился на 12 млрд руб., или на 1,2%.
В июле объем кредитов вырос на 156,8 млрд руб., или на 1,4% — до 11 трлн 47,4 млрд руб., а объем просроченных займов — на 3,8 млрд руб., или на 0,4%, до 965,6 млрд руб.
Месячный прирост объема кредитов был максимальным за три года, с июля 2014 года, когда он увеличился на 176 млрд руб. В результате портфель однородных ссуд физлицам 1 августа впервые превысил 11 трлн руб., прежний максимум этого показателя был зафиксирован 1 декабря 2014 года — 10 трлн 928,4 млрд руб.
В январе-июле портфель однородных розничных ссуд увеличился на 553,8 млрд руб., или на 5,3%, объем просроченных более чем на 90 дней ссуд физлицам уменьшился на 12 млрд руб., или на 1,2%.
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