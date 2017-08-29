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Минфин разрешил списывать долги на сумму до 4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 29.08.2017. Министерство финансов разрешило кредиторам списывать долги заемщиков на сумму до 4 тыс. руб. как подарки. Об этом сообщает «Банки.ру».



По закону в случае прощения долга у заемщика возникает экономическая выгода, то есть необходимость заплатить налог в размере 13%. Но теперь, говорится в разъяснении министерства, «если отношения кредитора и должника по прощению долга по кредитному договору будут квалифицированы как дарение», и сумма подарка не превышает 4 тыс. руб., НДФЛ начислять не нужно.



Из многочисленных писем Минфина, посвященных прощению долга, это едва ли не первое в пользу налогоплательщиков. До сих пор министерство требовало начислять НДФЛ при прощении не только основного долга, но и предусмотренных договором санкций. Более того, сами кредиторы использовали тему налоговых последствий как способ воздействия на неплательщиков. Они представляли заемщику расчеты налога, который с них удержат в случае прощения долга, и предлагали списание дешевле.



Как правило, долг до 4 тыс. руб. — это так называемый «хвост» от непогашенной задолженности (чаще всего по небольшим кредитам, например на покупку товаров). Таких долгов у кредиторов, по оценке независимого члена СРО «МиР» Александра Арифова, может быть «несколько сотен тысяч».



«Взыскание таких долгов может обходиться дороже самого долга, а прощение требует дополнительных расходов на извещение налоговых органов», — отмечает зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин.



Заинтересованы в послаблении и микрокредитные организации.



«Мы сами думали о внедрении механизма дарения вместо прощения мизерных долгов, письмо Минфина подтвердило, что этот путь вполне законен», — отметил гендиректор Smsfinance.ru Александр Артемов.

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