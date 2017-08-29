Кризис
АФК «Система» заявила о наступлении технического дефолта по кредитам на сумму 8,9 млрд рублей
29 август 2017 (12:13)
АФК «Система» вновь сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации — на этот раз на сумму, эквивалентную 8,9 млрд руб. Дефолт связан с арестом активов организации в рамках разбирательства по иску НК «Роснефть», говорится в сообщении на официальном сайте компании.
«Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля 2017 года АФК «Система» объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. Его наступление корпорация объясняла теми же причинами, подчеркивая, что считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста.
«Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля 2017 года АФК «Система» объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. Его наступление корпорация объясняла теми же причинами, подчеркивая, что считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста.
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