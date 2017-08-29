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В Екатеринбурге признано банкротом СУ «Проммонтаж»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО Строительное управление «Проммонтаж» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2005 году. Основным видом деятельности является разборка и снос зданий.



С иском о банкротстве СУ «Проммонтаж» в январе 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 41 млн 763 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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