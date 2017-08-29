Новости дня

Hyundai, Kia, Mazda и Lexus стали самыми угоняемыми автомобилями в России

УрБК, Москва, 29.08.2017. Автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus в I полугодии 2017 года оказались самыми угоняемыми автомобилями в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса среди ведущих российских страховых компаний.



Как пояснил руководитель управления выплат, технической экспертизы и работы с вендорами «Интач страхования» Эдуард Волгин, данные автомобили пользуются наибольшей популярностью у угонщиков, так как их распространение на рынке очень велико и, соответственно, такую машину легче реализовать, а также продать на запчасти.



Согласно опросу, в список самых угоняемых авто, но с меньшей частотой, также вошли BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Кроме того, отмечается рост интереса угонщиков к марке УАЗ.



Как и прежде, наиболее проблемными регионами с точки зрения количества угонов для страховщиков являются Москва и Санкт-Петербург (а для клиентов «Росгосстраха» к ним добавились еще Екатеринбург и Иваново).



Страховщики также рассказали о конкретных моделях марок авто, которые пользовались у угонщиков популярностью в первом полугодии текущего года.



Согласно опросу, самыми угоняемыми моделями стали Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Mazda CХ-5, Mazda 6, Kia Sportage, Kia Rio, BMW X1, Ford Focus, Ford Kuga, Renault Sandero, Lexus LX, УАЗ 3163 Patriot.



В «Росгосстрахе» также сообщили, что долю мошенников в общем объеме выплат по каско в Российском союзе автостраховщиков (РСА) оценивают в пределах 10-20%.



В компании «МАКС» отмечают рост вовлеченности лизинговых автомобилей в мошеннические страховые случаи.



«Мошенники оформляют автомобили на компании, за которыми нет никакой реальной деятельности (лизингополучатели), и единственная цель привлечения которых — отвлечь внимание от реальных участников преступных схем. Далее автомобили либо пропадают, либо участвуют в ряде инсценированных ДТП с каскадом страховых случаев по каско, ДГО и ОСАГО», — пояснили в компании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: