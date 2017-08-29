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На ММК создали центр тестирования для сдачи норм ГТО
29 август 2017 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) первым среди промышленных предприятий Южного Урала создал центр тестирования для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
«После выхода в мае 2014 года президентского указа центры тестирования ГТО стали создавать в подавляющем большинстве на базе муниципальных спортивных организаций. Первыми нормативы стали выполнять школьники. Затем — студенты. А подготовительная работа по созданию центра сдачи нормативов для трудового коллектива ММК началась в 2015 году. В начале 2017 года центр тестирования ГТО спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» получил право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в комплексе ГТО», — говорится в сообщении.
Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» — один из крупнейших спортивных клубов в стране. На постоянной основе спортом здесь занимается больше 15 тыс. человек. На площадках клуба проходят зимняя и летняя спартакиады ПАО «ММК». В них по 15 видам спорта ежегодно участвуют 12 тыс. человек. Клуб обладает современными спортивными сооружениями: легкоатлетическим манежем, специализированным залом настольного тенниса, стрелковым тиром с мультимедийным оборудованием, водно-гребной базой, площадками для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, отличной трассой биатлона. Сейчас строится горнолыжный спуск. Спортивные сооружения оснащены инвентарем для тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Напомним, комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп от 6 до 70 лет и старше установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.
«В спортклубе «Металлург-Магнитогорск» каждый магнитогорец может предварительно потренироваться или пройти тестирование. Для того, чтобы выполнить тесты, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО и получить унифицированный индивидуальный номер», — сообщили на ММК.
ПАО «ММК» первым среди промышленных предприятий Челябинской области создало центр тестирования ГТО на базе своего учреждения СК «Металлург-Магнитогорск». Приобретено необходимое оборудование, оформлены площадки в стиле брендбука ГТО, разработаны программы тренировочных занятий и графики проведения мероприятий по выполнению нормативов ГТО, максимально удобные для металлургов, работающих посменно.
Выполнение нормативов включено в программы 71-й зимней и 76-й летней спартакиад работников и руководителей ПАО «ММК». Впереди у металлургов новый этап — выполнение комплекса ГТО.
«После выхода в мае 2014 года президентского указа центры тестирования ГТО стали создавать в подавляющем большинстве на базе муниципальных спортивных организаций. Первыми нормативы стали выполнять школьники. Затем — студенты. А подготовительная работа по созданию центра сдачи нормативов для трудового коллектива ММК началась в 2015 году. В начале 2017 года центр тестирования ГТО спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» получил право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в комплексе ГТО», — говорится в сообщении.
Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» — один из крупнейших спортивных клубов в стране. На постоянной основе спортом здесь занимается больше 15 тыс. человек. На площадках клуба проходят зимняя и летняя спартакиады ПАО «ММК». В них по 15 видам спорта ежегодно участвуют 12 тыс. человек. Клуб обладает современными спортивными сооружениями: легкоатлетическим манежем, специализированным залом настольного тенниса, стрелковым тиром с мультимедийным оборудованием, водно-гребной базой, площадками для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, отличной трассой биатлона. Сейчас строится горнолыжный спуск. Спортивные сооружения оснащены инвентарем для тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Напомним, комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп от 6 до 70 лет и старше установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.
«В спортклубе «Металлург-Магнитогорск» каждый магнитогорец может предварительно потренироваться или пройти тестирование. Для того, чтобы выполнить тесты, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО и получить унифицированный индивидуальный номер», — сообщили на ММК.
ПАО «ММК» первым среди промышленных предприятий Челябинской области создало центр тестирования ГТО на базе своего учреждения СК «Металлург-Магнитогорск». Приобретено необходимое оборудование, оформлены площадки в стиле брендбука ГТО, разработаны программы тренировочных занятий и графики проведения мероприятий по выполнению нормативов ГТО, максимально удобные для металлургов, работающих посменно.
Выполнение нормативов включено в программы 71-й зимней и 76-й летней спартакиад работников и руководителей ПАО «ММК». Впереди у металлургов новый этап — выполнение комплекса ГТО.
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