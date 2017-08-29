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По итогам I полугодия чистый убыток ВЭБа по МСФО достиг 47,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 29.08.2017. Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО за I полугодие 2017 года составил 47,6 млрд руб. по сравнению с 82,8 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Банки.ру».



«Формирование отрицательного финансового результата связано с реализацией стратегий по реструктуризации проектов в рамках трансформации «старого» кредитного портфеля. При этом чистая процентная маржа показала в I полугодии положительную динамику и составила 2,4% по сравнению с 2,2% в I квартале 2017 года», — сообщили в пресс-службе ВЭБа.



Как следует из отчета госкорпорации, в марте и июне 2017 года Внешэкономбанку были предоставлены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в размере 107,6 млрд руб. Из них 103,4 млрд руб. — на компенсацию затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала (признано в составе уставного капитала), 4,2 млрд — на компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну страны (отнесено на покрытие убытка прошлых лет).



Объем и структура активов группы Внешэкономбанка за шесть месяцев практически не изменились и составили на 30 июня 3,56 трлн руб. За отчетный период ВЭБ выдал 69,7 млрд руб. новых кредитов. Общий объем кредитов клиентам на 30 июня составил 1,84 трлн.



Обязательства группы снизились на 2,4% и составили 2,95 трлн руб. Основными факторами, определившими динамику, стали снижение обязательств по привлеченным средствам от банков в связи с истечением контрактных сроков и уменьшение остатков средств клиентов.



Федеральным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов предусмотрено предоставление ВЭБу в 2017 году субсидий на общую сумму 150 млрд руб. на компенсацию части затрат на исполнение обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну РФ.

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